Napoli Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A Napoli-Fiorentina CANLI İZLE

Napoli Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A Napoli-Fiorentina CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 34. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Napoli sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Peki; Napoli-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 10:00