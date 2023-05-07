Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lyon sahasında Montpellier'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 34. haftada Lyon ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Montpellier maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 18.05'te BeIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

LYON - MONTPELLIER MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon

Lopes; Kumbedi, Diomande, Lovren, Silva; Caqueret, Mendes, Lepenant; Cherki, Lacazette, Barcola

Montpellier

Omlin; Sacko, Sakho, Jullien, Sylla; Ferri, Chotard, Leroy; Nordin, Wahi, Maouassa