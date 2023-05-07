Atalanta Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İtalya Serie A Atalanta-Juventus CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Atalanta sahasında Juventus'u konuk edecek. Avrupa sıralamasını yakından ilgilendiren maçtan iki takım da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Atalanta-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 10:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023- 10:00