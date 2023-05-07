İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. haftada Atalanta sahasında Juventus'u konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor.
ATALANTA-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atalanta'nın sahasında Juventus'u konuk edeceği maç TSİ 13.30'da başlayacak. Kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ATALANTA-JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atalanta: Juan Musso; Berat Djimsiti, Rafael Toloi, Giorgio Scalvini; Davide Zappacosta, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Joakim Maehle; Mario Pasalic; Luis Muriel, Duvan Zapata.
Juventus: Wojciech Szczesny; Federico Gatti, Gleison Bremer, Danilo; Federico Chiesa, Nicolo Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostic; Angel Di Maria; Dusan Vlahovic.