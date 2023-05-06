Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Leeds United maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MANCHESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri, Gundogan; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland

Leeds United

Meslier; Ayling, Koch, Wober, Firpo; Roca, McKennie, Forshaw; Summerville, Rodrigo, Gnonto