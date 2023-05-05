Napoli, Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarında kahreden haber!
İtalya Serie A'da bu sezon müthiş bir grafik çizen Napoli, bu performansını 33 yıl sonra aldığı şampiyonlukla taçlandırdı. Şampiyonluk kuytlamaları sırasında 26 yaşındaki bir taraftar yara alırken, hastaneye kaldırıldığı sırada hayata gözlerini yumdu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.05.2023- 15:30
Elde edilen şampiyonluk binlerce Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı.
Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.