Bayer Leverkusen 1-2 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'da 31. hafta maçında Bayer Leverkusen, evinde Köln'ü konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1 ile Köln oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 23:38