Bayer Leverkusen 1-2 Köln (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'da 31. hafta maçında Bayer Leverkusen, evinde Köln'ü konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 2-1 ile Köln oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 05.05.2023- 23:38
Zorlu maçı Köln 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Davie Selke (2) kaydetti. Leverkusen'in tek golü Amine Adli'den geldi. Böylelikle Bayer Leverkusen ligde 9 maç sonra kaybetti.
Bu sonuçla Köln puanını 38'e çıkardı. Leverkusen ise 48 puanda kaldı.