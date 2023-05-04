Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Brezilya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, De Souza ve yardımcılarıyla karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, 45 yaşındaki Brezilyalı teknik direktöre yeni kariyerinde başarı dilendi.

Daha önce Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex de Souza, sene başında sözleşme imzaladığı Avai'de 18 resmi maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Brezilya ekibi, 4 haftası geride kalan ligde ise 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 16. sırada yer alıyor.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de 2004-12 sezonları arasında forma giyen Alex de Souza, tüm kulvarlarda 344 maçta 171 gol ve 147 asistlik performansıyla kulübün efsane oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.