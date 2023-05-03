Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Fulham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Fulham maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Nunez

Fulham: Leno; Tete, Diop, Adarabioyo, Robinson; Reed, Palhinha, Cairney; Wilson, Vinicius, Solomon