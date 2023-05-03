Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest sahasında Nantes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Nantes maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

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