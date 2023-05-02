PSG'nin yıldız ismi Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. PSG yönetimi, Messi'nin bu ziyaretinden rahatsız olduğu belirtildi. Kulüp, Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktı.

PSG'nin yıldız ismi Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. PSG yönetimi, Messi'nin bu ziyaretinden rahatsız olduğu belirtildi. Kulüp, Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve adı başta eski takımı Barcelona olmak üzere birçok takımla anılan Messi'nin, Fransız ekibinin bu kararı sonrası yapacağı hamle büyük bir merak konusu oldu.

Paris Saint-Germain forması altında bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Arjantinli süper star, 20 gol attı ve 19 asist yaptı.