Troyes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes sahasında Nice'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Troyes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Nice maçı 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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TROYES - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Troyes

Gallon; Zoukrou, Rami, Palmer-Brown; Bruus, Kouame, Agoume, Larouci; Odobert, Reine-Adelaide, Balde

Nice

Schmeichel; Mendy, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Ndayishimiye, Thuram; Bouanani, Moffi, Laborde