Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Lorient'i konuk etti. Mücadeleden konuk ekip 1-3 galibiyetle ayrıldı ve 5 maç sonra kazandı.

Fransa Ligue 1'in 33. hafta karşılaşmasında PSG ile Lorient kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri Enzo Le Fee, Darlin Yongwa ve Bamba Dieng kaydetti. PSG'nin tek golü ise Kylian Mbappe'den geldi. Ayrıca Paris temsilcisinde Achraf Hakimi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından PSG 3 maç sonra kaybetti ve 75 puanda kaldı. 5 maç sonra kazanan Lorient ise 48 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında PSG deplasmanda Troyes'a konuk olacak. Lorient ise sahasında Brest'i ağırlayacak.