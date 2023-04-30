İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Napoli sahasında Salerntiana'yı ağırladı.

En yakın takipçisi Lazio'nun Inter'e yenilmesiyle birlikte bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayan Napoli'nin beklediği gol 62. dakikada geldi.

Mathias Oliveira'yla öne geçen Napoli 84. dakikada şok bir golle sarsıldı. Boulaye Dia'nın golü skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonucun ardından Napoli, şampiyonluğu bir sonraki haftaya bıraktı.