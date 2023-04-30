Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Lazio kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 3-1'lik skorla Inter oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Inter ile Lazio, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

Milano ekibi, rakibini 77 ve 90. dakikalarda Lautaro Martinez ve 83. dakikada Robin Gosens'ın attığı gollerle 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Lazio'nun tek golüyse 30. dakikada Felipe Anderson'dan geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 61'DE GİRDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Inter bu sonuçla puanını 57'ye yükseltti. Bu sezonki 7. yenilgisini alan Lazio ise 61 puanda kaldı.