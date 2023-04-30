La Liga'nın 31. haftasında Cadiz sahasında Valencia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cadiz - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Cadiz ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Valencia maçı 30 Nisan Pazar günü saat 15:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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