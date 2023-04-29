Nantes - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NANTES - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nantes - Toulouse maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.
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