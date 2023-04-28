Futbol dünyasının en meşhur çiftlerinden olan Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez'le alakalı dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Ronaldo ile Georgina ayrılıyor mu? Tazminat...
Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun, iki çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez ile ayrılık aşamasına geldiği iddia edildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 28.04.2023- 11:48
CMTV'de yer alan habere göre Ronaldo-Rodriguez çifti ayrılığın eşiğinde...
Georgina'nın çok fazla alışveriş yapmasından rahatsız olduğu ifade edilen Portekizli futbolcunun, "Georgina gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" dediği öne sürüldü.