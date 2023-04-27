La Liga'nın 31. haftasında Valencia sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Valencia - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Valencia - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Valencia ile Real Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Valladolid maçı 27 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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