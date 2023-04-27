Geçtiğimiz dönemlerde Süper Lig ekibi Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri, Fransız basınına flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, Pep Guardiola ile Manchester City'deki günlerine dair flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Kariyerine Marsilya'da başlayan, daha sonra Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City formaları giyen Fransız futbolcu Samir Nasri, L'Equipe'e verdiği röportajda Pep Gurdiola'nın Manchester City'ye geldiği ilk dönemde İspanyol teknik adamla yaşadıklarını anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Samir Nasri, Arsenal'dan Manchester City'ye 2011 yazında 27.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Pep Guardiola ise 2016 yazında City'de menajerlik görevine getirilmişti.

Nasri, Guardiola ile tanıştığı ilk günü şu şekilde anlatıyor:

Tanıştığımız ilk gün beni ofisine çağırdı ve 'Ne yapmak istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Bana güvenip güvenmediğini söylemek sana kalmış' dedim. O da 'Kafaca iyi durumdaysan sana güveniyorum.' dedi. Daha sonra ilk antrenmanımı yaptım, her şey iyiydi. Pep benden memnundu.

Guardiola ile ikinci gün yüksek sesli tartışma yaşadığını söyleyen Nasri olayı şöyle anlatıyor:

İkinci gün beni takrar odasına çağırdı ve bağırarak kilomdan yakındı. Kilo değişimini çok rahat fark edebiliyordu çünkü her gün tartılıyorduk. Bununla ilgili bana bağırmaya başladı. Ben de dayanamayıp 'Sesini alçalt, bana bağırma! Ben çocuk değilim, 29 yaşındayım' dedim.

Belki de o yaz tatili benim için bir kaçıştı. Sakatlıkla dolu zor bir sezondan çıkmıştım. Kişisel hayatımda çok fazla şey yaşamıştım. Rahatlama zamanımdı ve olayı abartıp biraz kilo almış olabilirim.

Pep daha sonra sakinleşti, 'Doğru, haklısın. Özür dilerim.' dedim.

"76 KİLOYA DÜŞMEMİ İSTEDİ! BU İMKANSIZDI"

Guardiola beni Çin'de yapılan kamp kadrosuna almadı. Basına da kilolarım sebebiyle kadroda olmadığımı söyledi. 76 kiloya inmek zorunda olduğumu söylüyordu. Marsilya'dayken o kilodaydım ben ve ona geri dönmem imkansızdı. Premier Lig'de kaslanmak için çok çalışırsınız ve bu şekilde de kilo alırsınız.

Guardiola'nın takımındaysanız ve 2.5 kilo fazlanız varsa takımla çalışamazsınız. Ben de o zaman yalnız çalıştım.

TEK MAÇ OYNAYIP SEVILLA'YA KİRALANDI

Pep Guardiola, 2016 yazında Samir Nasri'ye tek resmi maçta süre verip ardından Fransız futbolcunun Sevilla'ya kiralanmasına karar verdi. 2016/17 sezonunu Sevilla'ya geçiren Nasri'nin City'deki bonservisi 3.5 milyon euro karşılığında Süper Lig ekibi Antalyaspor tarafından alındı.