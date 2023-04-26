Manchester City Arsenal maçı CANLI İZLE (M. City - Arsenal canlı anlatım)

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında zirve yarışının iki takımı Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Manchester City-Arsenal maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2023- 23:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023- 23:20