İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City sahasında Arsenal'i ağırlıyor.
6 maçlık galibiyet serisi bulunan Manchester temsilcisi, bu maçı kazanarak rakibiyla arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Son haftalarda düşüş yaşayan konuk takım, son 3 maçından beraberlikle ayrıldı.
MANCHESTER CITY ARSENAL İLK 11'LER
M. City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, İlkay, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland.
Arsenal: Ramsdale, White, Holding, Magalhaes, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus.
M. CITY'NİN 2 MAÇ EKSİĞİ VAR
Ligin ilk yarısındaki maçı Manchester City deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Lider Arsenal'in maç öncesi 75 puanı bulunurken, 2 maç eksiği bulunan M. City ise 70 puanda yer alıyor. Mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetiyor. VAR'da ise David Coote görev alıyor.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City ile Arsenal arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.