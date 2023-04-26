Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Inter, Juventus'u 1-1'in rövanşında ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Juventus maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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