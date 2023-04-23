Elche 0-2 Valencia (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Valencia, Elche'ye konuk oldu. Zorlu mücadeleyi Valencia 2-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 23.04.2023- 17:09
Valencia'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Samuel Lino ve 42. dakikada kendi kalesine Gonzalo Verdu attı.
Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkaçar 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Valencia, ligde 4 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 30'a çıkardı. Elche ise 13 puanda kaldı.