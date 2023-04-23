Brighton & Hove Albion 0-0 Manchester United | Penaltılarda Manchester United finale yükseldi.
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası yarı final maçında Brighton & Hove Albion ile normal sürede golsüz berabere kaldı. ManU, rakibini penaltılar sonundan 7-6 mağlup ederek finale yükseldi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 23.04.2023- 22:01
Wembley Stadı'nda oynanan turnuvanın ikinci yarı final maçında, bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United ile kupayı ilk kez müzesini götürmeyi hedefleyen Brighton & Hove Albion karşılaştı.
Taraflar, normal süre ve uzatmalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele, penaltılara gitti. Karşılaşmanın bu bölümünde rakibine 7-6 üstünlük kuran Manchester United, adını finale yazdırdı.
Manchester kenti takımları United ile City arasındaki final maçı, 3 Haziran'da oynanacak.