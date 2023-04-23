Ajaccio - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio sahasında Brest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajaccio - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Brest maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AJACCIO - BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Diallo, Gonzalez, Avinel, Kone; Barreto, Vidal, Coutadeur, Mangani, Spadanuda; El Idrissy

Brest

Bizot; Fadiga, Chardonnet, Brassier, Duverne; Belkebla, Magnetti, Del Castillo; Honorat, Mounie, Le Douaron