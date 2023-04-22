La Liga'nın 30. haftasında Real Sociedad sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Real Sociedad ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

REAL SOCIEDAD - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Elustondo, Munoz; Merino, D Silva, Zubimendi, Mendez; Sorloth, Oyarzabal

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, F Garcia; Comesana, Valentin; Palazon, Trejo, Salvi; Camello