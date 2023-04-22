La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Madrid - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Real Madrid ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Celta Vigo maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Nacho; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Rodrygo, Vinicius

Celta Vigo

Villar; Vazquez, Aidoo, Nunez, Galan; Perez, Veiga, Beltran, De la Torre; Aspas, Paciencia