Real Madrid 2-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU - ÖZET
Real Madrid, La Liga'nın 30. hafta maçında Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti. Madrid ekibine galibiyeti getiren goller 42. dakikada Marco Asensio ve 48. dakikada Eder Militao'dan geldi.
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Yayın Tarihi: 23.04.2023- 00:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 00:20
Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Marco Asensio ve 48. dakikada Eder Militao kaydetti.
Real Madrid ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Celta Vigo ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Real Madrid, ligde puanını 65'e çıkardı ve lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Elche ile karşılaşacak.