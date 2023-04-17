Leeds United 1-6 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool deplasmanda gol oldu yağdı!

Leeds United 1-6 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Liverpool deplasmanda gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool deplasmanda Leeds United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 23:52