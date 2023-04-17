Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 30. haftada Fiorentina ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Atalanta maçı 17 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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