Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Görece başarısız bir sezona imza atan Paris temsilcisi, Şampiyonlar Ligi ve Fransa Kupası'ndan elenmişti. Sezon sonunda takımda yaprak dökümü yaşanması beklenirken kadroya dahil edilecek isimlerle ilgili de birçok iddia ortaya atılıyor.

fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği habere göre; PSG'li yöneticiler, Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için harekete geçti. Fransızların, 22 yaşındaki milli yıldız için girişimlere başladığı belirtildi. Diğer taraftan, Olympique Lyon'un da Orkun'la ilgilendiği kaydedildi.

Bu sezon çıktığı 39 karşılaşmada 12 gol atarken 4 de asist yapan Orkun Kökçü; Arsenal ve Newcastle United gibi İngiliz kulüplerinin de takibinde. Genç orta saha oyuncusunun kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...