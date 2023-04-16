İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester United'ı ağırladı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 2-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri Antony ve Diogo Dalot kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United üst üste 3. galibiyetini aldı ve 59 puana yükseldi. Nottingham ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Manchester United deplasmanda Tottenham'la karşılaşacak. Nottingham ise deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.