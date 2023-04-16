Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Auxerre sahasında Nantes'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Fransa Ligue 1'in 31. hafta karşılaşmasında Auxerre ile Nantes karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Auxerre'e galibiyeti getiren golleri 5'te Jubal (p) ve 43. dakikada ise Nuno Da Costa kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 55. dakikada Mostafa Mohamed'den geldi.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip üst üste 3. galibiyetini aldı ve 32 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Nantes ise 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Auxerre sahasında Lille'i ağırlayacak. Nantes ise sahasında Troyes'la karşılaşacak.