İspanya La Liga'nın 29. haftasında Villarreal sahasında Real Valladolid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı ve 4 maç aradan sonra galip geldi.

İspanya La Liga'nın 29. hafta karşılaşmasında Villarreal ile Real Valladolid kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Valladolid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Selim Amallah ve 34'te Jawad El Yamiq kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 74. dakikada Etienne Capoue'den geldi.

Ayrıca 15. dakikada ev sahibi ekibin Samuel Chukwueze'yle attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk takımda teknik direktör Paulo Pezzolano, 75. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Villarreal'in 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve 47 puanda kaldı. Valladolid ise 4 maç aradan sonra kazanarak 32 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Villarreal deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Valladolid ise Girona'yı ağırlayacak.