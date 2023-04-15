Inter - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Inter sahasında Monza'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Inter ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Monza maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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