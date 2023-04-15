Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Brighton maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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