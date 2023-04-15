Bayern Münih'ten Sadio Mane ile Leroy Sane kararı!

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Sadio Mane ile Leroy Sane'nin kavgasıyla ilgili konuştu. Hainer, "Mane ve Leroy konuşup, olayı tatlıya bağladılar. Sadio takımdan da özür diledi. Şimdi önümüze bakıp lige odaklandık." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2023- 17:04