İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jacob Ramsey, 64 ve 83. dakikalarda Ollie Watkins kaydetti.

Bu sonucun ardından Aston Villa 50 puana yükseldi ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Newcastle United ise 56 puanda kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Ligin bir sonraki maçında Aston Villa deplasmanda Brentford'la karşılaşacak. N. United ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.