Eski Nice Futbol Direktörü Julien Fournier, geçen sezon sonunda yönetimine gönderdiği bir e-postada, o zamanlar Nice'in teknik direktörü olan Christophe Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçladı.

Bu gelişme Fransa'da şok etkisi yarattı.

GALTIER'İN DEDİĞİ İDDİA EDİLEN SÖZLER

Christophe Galtier tarafından geçen sezon Nice'in genel müdürü Dave Brailsford'a gönderilen e-postada "Takımdaki herkes siyahi oyunculardan oluşuyor. Takımın yarısı ise Müslüman. Sadece siyahların olduğu ve takımın yarısının cuma günleri camide olduğu pisliklerden oluşan bir takım... Bu kadar siyahi ve Müslüman aynı takımda olmaz. Bu takım bana göre değil." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

DENEYİMLİ TEKNİK DİREKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Fransız teknik adam konu hakkındaki ilk açıklamasında; "Şok oldum. Derinden sarsıldım. Ancak, kendimi işime verdim. Beni ve insanlığımın derinliklerine vuran sözler karşısında derinden sarsıldım. Ben kökeni, rengi ve dini ne olursa olsun başkalarına saygı duyan biriyim. Bir insan olarak tüm yaşamım başkalarıyla paylaşma ve birlikte yaşama kaygısıyla geçmiştir. Adımın ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem. Bana iftira atan herkesi dava edeceğim." dedi.

BURAK YILMAZ, GALTIER'E DESTEK VERMİŞTİ

Burak Yılmaz'dan islamofobi ile suçlanan ve hakkında soruşturma başlatılan eski hocası Christophe Galtier'e destek mesajı geldi.

Yılmaz, "Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştığım süreç boyunca, ondan dinim ya da ırkım hakkında hiçbir olumsuz davranış hissetmedim." dedi.

Milli futbolcu, "O harika bir teknik direktör ve aynı zamanda harika bir insan." ifadelerini kullandı.