Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Borussia Mönchengladbach sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı 9 Nisan Pazar günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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