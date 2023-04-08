Wolverhampton 1-0 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET) Lampard yenilgiyle başladı!
Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Wolverhampton'a konuk oldu. Zorlu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 08.04.2023- 19:00
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Matheus Nunes attı.
Böylelikle Chelsea, Graham Potter sonrası göreve geri dönen Frank Lampard yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.