Southampton 1-4 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City deplasmanda dört dörtlük!

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Southampton sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Southampton ile Manchester City kozlarını paylaştı. Manchester temsilcisi mücadeleyi 4-1 kazandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2), Jack Grealish ve Julian Alvarez (p) kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise Sekou Mara'dan geldi.

Bu sonucun ardından M. City 67 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Southampton ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Manchester City sahasında Leicester City'i konuk edecek. Southampton ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.