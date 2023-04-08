Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Bournemouth maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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LEICESTER CITY - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Iversen; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Ndidi; Tete, Maddison, Barnes; Daka

Bournemouth

Neto; Smith, Stephens, Zabarnyi, Kelly; Tavernier, Lerma, Billing, Ouattara; Traore; Solanke