Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lazio sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Lazio ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Juventus maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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Lazio

Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni

Juventus

Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic