Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Hertha Berlin sahasında Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Hertha Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hertha Berlin - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Leipzig maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

HERTHA BERLIN - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Uremovic, Kempf, Dardai; Richter, Tousart, Cigerci, Serdar, Plattenhardt; Lukebakio, Ngankam

Leipzig

Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Haidara, Raum; Szoboszlai, Werner, Olmo