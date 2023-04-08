Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Freiburg sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Freiburg - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Bayern Münih maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'daTiviBu 2 ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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FREIBURG - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Grifo; Holer, Gregoritsch

Bayern Münih

Sommer; Cancelo, Pavard, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Coman; Choupo-Moting