Celtic 3-2 Rangers | MAÇ SONUCU - ÖZET

İskoçya Ligi 31. haftasında Celtic sahasında Rangers'ı 3-2 mağlup etti. Alınan bu sonuçla lider Celtic, 2. sırdadaki Rangers ile puan farkını 12'ye çıkardı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 16:31