West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United - Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Newcastle United maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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