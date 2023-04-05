Nantes - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NANTES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nantes - Lyon maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 22:10'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.
45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE
ASpor CANLI YAYIN