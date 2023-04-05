Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes sahasında Lyon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Lyon maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 22:10'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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