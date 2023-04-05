Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) R. Madrid Kral Kupası finalinde!
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybetmesine karşın finale yükselen Real Madrid, Osasuna ile eşleşti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 23:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023- 00:03
İspanya Kral Kupası Yarı Final ikinci maçında Barcelona, 1-0'ın rövanşında evinde Real Madrid'i konuk etti.
Real Madrid, karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finalde Osasuna'nın rakibi oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; 45+1. dakikada Vinicius Jr. ile 50' 58 (P) ve 80. dakikalarda K.Benzema kaydetti.
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