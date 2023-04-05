Barcelona 0-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) R. Madrid Kral Kupası finalinde!

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 4-0 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybetmesine karşın finale yükselen Real Madrid, Osasuna ile eşleşti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2023- 23:57 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023- 00:03