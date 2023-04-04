Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final karşılaşmasında Athletic Bilbao sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Athletic Bilbao ile Osasuna, yarı final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Osasuna maçı 4 Mart Salı günü saat 22.00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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